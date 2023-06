El Parlament retira l'escó a Borràs després d'ordenar-ho la JEC

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha acordat aquest dijous per la tarda retirar l'escó a la presidenta suspesa de la Cambra, Laura Borràs, en compliment de l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) després de la seva condemna per prevaricació i falsedat documental, que no és ferma.

Així ho han explicat fonts parlamentàries després que el Tribunal Suprem (TS) hagi desestimat la petició de suspendre de manera cautelar la decisió de la JEC, que suposa el seu cessament definitiu com a diputada i com a presidenta del Parlament.

La mateixa Mesa ha convocat un ple per al divendres 9 de juny a les 12 hores per escollir el relleu a la Presidència.