El Parlament reprova Parlon i Trapero i demana destituir-los per la infiltració dels Mossos

També reclama que es destitueixi Niubó si no arriba a un acord amb els sindicats
BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat reprovar la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dos agents en una assemblea de docents i també ha demanat que se'ls destitueixi.
La CUP ha portat en el ple una moció que demanava la reprovació i destitució de Parlon que ha comptat amb el suport de Junts, ERC i la CUP; l'abstenció de Vox, els Comuns i Aliança Catalana (AC), i el vot en contra del PSC i el PP.
En el cas de Trapero, Junts, ERC, els Comuns i la CUP han donat suport a la petició de reprovar-lo i demanar-ne la destitució, amb el vot en contra del PSC i el PP, i l'abstenció de Vox i AC.
La moció dels cupaires també demanava la destitució de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, si no és capaç d'arribar a un acord immediat amb la comunitat educativa i els sindicats majoritaris del sector.
En la votació d'aquest punt, Junts, ERC i la CUP hi han votat a favor, el PSC i el PP en contra i Vox, els Comuns i AC s'han abstingut.
No obstant això, la cambra ha rebutjat retirar definitivament la mesura dels departaments d'Educació i d'Interior d'introduir agents dels Mossos d'Esquadra als centres educatius de manera immediata.
En la votació s'ha constatat que 13 dels 14 centres educatius on el Govern ha anunciat que introduirà els Mossos d'Esquadra han reclamat que es retiri aquesta mesura.
REBUIG A LA INFILTRACIÓ
La moció també ha demanat al Parlament constatar que la infiltració d'agents de la policia catalana en una assemblea sindical de mestres és "una greu vulneració de drets fonamentals".
També ha prosperat un punt que demana prohibir les infiltracions dels Mossos en moviments socials, associacions, col·lectius o sindicats que no comptin amb l'autorització judicial exigida.
MONTSERRAT
No ha prosperat el punt de la moció que acusava Parlon i Trapero de "mentir" en seu parlamentària en relació amb els fets vinculats a les mobilitzacions independentistes que van tenir lloc a Montserrat contra la monarquia, i que van portar a la detenció d'un dels participants.
Tampoc no s'ha aprovat instar el Govern a rectificar les declaracions de la consellera d'Interior i del director general de la policia catalana respecte a aquests fets i les actuacions policials durant la vaga en suport a Palestina.
"DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA"
El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha acusat la Conselleria d'Interior de promoure una "deriva antidemocràtica contra l'organització social i la mobilització", i ha afirmat que els Mossos d'Esquadra estan actuant vulnerant drets i cometent males praxis; per això, ha defensat destituir Parlon i Trapero.
De Junts, Sònia Martínez ha demanat que Parlon i Trapero assumeixin conseqüències polítiques, i ha afegit que Niubó no se'n pot desentendre, després de criticar que no donés explicacions en comissió i la manca de diàleg en la gestió diària amb la comunitat educativa: "Aquest silenci també és una resposta i és molt eloqüent".
Per part d'ERC, la diputada Laia Cañigueral ha demanat responsabilitats polítiques en assegurar que ja van advertir Parlon que era necessari que liderés i rectifiqués el rumb que estava prenent el cos de Mossos d'Esquadra: "I van minimitzar els fets", ha lamentat.
Andrés García Berrio (Comuns) ha qualificat d'intolerable i de greu vulneració de drets la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents, i ha instat el Govern a fer un gir de 180 graus "respecte a la garantia del dret a la protesta", tot i que ha subratllat que Parlon va reconèixer l'error i va demanar disculpes per això.
"NYAP"
El diputat del PP Alberto Vilagrasa ha afirmat que no es va vulnerar cap dret fonamental amb la infiltració dels Mossos en l'assemblea de docents perquè "es van reunir lliurement", tot i que ha qualificat de nyap l'operatiu i ha dit a Parlon que, a parer seu, hi havia altres mitjans per aconseguir més informació
El diputat de Vox Alberto Tarradas s'ha mostrat a favor de demanar la dimissió de Parlón, Niubó i Trapero, però ha afegit: "Vox no votarà ni estarà mai al costat de gent com la CUP, que utilitza la violència als carrers per impulsar les seves idees", i també ha qualificat de nyap la infiltració dels Mossos en assemblees de docents.
Sílvia Orriols (AC) ha assegurat que la infiltració és una maniobra política inadmissible, però ha ironitzat: "Hi ha mig PSOE infiltrat dins la UGT i CCOO, i mitja CUP infiltrada dins La Intersindical i no veig que això els molesti", i ha defensat la presència dels Mossos a les escoles.
El diputat del PSC-Units Christian Soriano ha assegurat que la moció de la CUP "parteix d'una premissa falsa que és que els Mossos d'Esquadra venen a limitar drets fonamentals i a reprimir de manera recurrent", ha criticat que es demanin destitucions i no solucions, i ha subratllat que el Govern treballa perquè una situació com la infiltració en l'assemblea docent no es torni a produir.