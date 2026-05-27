El Parlament relleva el secretari general i el lletrat major per donar "un nou impuls"

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Parlament ha acordat aquest dimecres per unanimitat rellevar el secretari general de la cambra catalana, Albert Capelleras, i el lletrat major, Miquel Palomares, per donar "un nou impuls" als reptes que tenen per davant.
Després d'una reunió extraordinària de la Mesa, fonts parlamentàries han explicat que els canvis tenen lloc un cop es considera segur que s'aprovaran els pressupostos d'aquest any, per la qual cosa consideren que la legislatura tindrà continuïtat, i a falta de poques setmanes per arribar a l'equador de la legislatura.
Per substituir Capelleras com a secretari general, s'ha proposat el nom de Clara Marsan, mentre que Anna Casas --present en la reunió de la Mesa-- assumirà les funcions de lletrada major.