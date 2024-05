El Parlament referma el seu compromís amb els drets LGTBI pel Dia contra la LGTBI-fòbia

Erra crida a la responsabilitat dels diputats que conformaran la Cambra



BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha refermat aquest dijous el seu compromís amb els drets de les persones del col·lectiu LGTBI en un acte de commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, en el qual han intervingut la presidenta de la Càmera, Anna Erra, i la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat en funcions, Tània Verge.

En la clausura de l'acte, Erra ha assegurat que el Parlament "referma públicament el compromís institucional i polític a favor dels drets LGTBI i en contra de qualsevol discriminació per raó d'orientació o identitat sexual o d'expressió de gènere", informa la Cambra en un comunicat.

La presidenta s'ha felicitat pels avanços aconseguits, però ha demanat textualment no caure en l'autocomplaença i "estar alerta davant dels intents d'involució i les retòriques conservadores excloents o autoritàries que fomenten l'homofòbia o la transfòbia en una part de la població".

En aquest sentit, ha advertit que després dels discursos d'odi venen "les intimidacions, les agressions i les situacions de discriminació o rebuig" que són, ha dit, inadmissibles en un estat de eret i en qualsevol democràcia europea.

Finalment, ha fet una crida a la responsabilitat i l'acció dels diputats que conformaran la Cambra en la 15 legislatura perquè "assumeixin la lluita contra la LGTBI-fòbia com a irrenunciable".

TÀNIA VERGE

Per la seva banda, la consellera ha posat en valor el treball del Govern durant els últims tres anys i ha reclamat que no es doni "ni una passa enrere en els avanços que garanteixin els drets LGTBI", així com el màxim compromís institucional que impliqui a tota la societat.

Verge ha afirmat que "el compromís i la valentia de les institucions són més necessaris que mai" i ha demanat que el nou Parlament aprovi una llei trans catalana i la modificació de la llei contra la LGBTI-fobia, i faci un front comú per fer front als discursos d'odi, en les seves paraules.

A l'acte han assistit les vicepresidentes primera i segona de la Diputació Permanent, Alba Vergés i Assumpta Escarp; la secretària primera, Aurora Madaula; el conseller de Drets socials en funcions, Carles Campuzano; diversos diputats; el president del grup municipal de Junts a Barcelona, Xavier Trias; representants de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, i membres de diferents col·lectius en defensa dels drets LGBTI.