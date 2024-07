El Parlament recorda el "genocidi" de Srebrenica i demana honorar la memòria de les víctimes

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya ha recordat aquest dijous el "genocidi" de Srebrenica, fa 29 anys, en el qual van morir més de 8.000 bosnians a mans de l'exèrcit serbi, i ha instat a honorar la memòria de les víctimes per avançar en el procés de reconciliació.

La primera secretària de la Mesa, Glòria Freixa, ha llegit aquest dijous la declaració aprovada per la Junta de Portaveus de la cambra catalana, en la qual el text recull que aquests crims són l'"únic cas legalment establert de genocidi a Europa".

La declaració sosté que recordar les víctimes és un deure democràtic, i assegura que aquest fet "es podria haver evitat de no ser per la ingenuïtat de la Comunitat Internacional ni per la inoperància d'organismes internacionals, molt especialment de les Nacions Unides".

El document recorda que Catalunya va acollir molts refugiats durant la guerra i sosté que el Parlament es compromet amb la "necessària memòria democràtica" i amb un futur de pau i llibertat per a tots els ciutadans del món.

"S'ha de reivindicar l'Europa que es va conjurar per fer que només a través de les urnes i en el marc que ofereixen els principis democràtics es puguin dirimir els conflictes polítics entre europeus", afegeix el text.

A més a més, insta a fer del Parlament "un referent en el coneixement, reconeixement i promoció dels drets humans i dels principis democràtics essencials".