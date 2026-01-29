El Parlament recolza el nou finançament amb PSC, ERC i Comuns i rebutja el concert

David Zorrakino - Europa Press
Junts, ERC i la CUP recolzen el concert econòmic com el sistema "més just"
BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprovat aquest dijous recolzar la nova proposta de finançament amb els vots de PSC-Units, ERC i Comuns, el vot en contra de Junts, PP, Vox i Aliança Catalana (AC) i l'abstenció de la CUP, i ha rebutjat que el sistema més just hagi de tenir forma de concert econòmic.
En el debat en el ple d'una moció dels Comuns sobre l'evolució de l'economia catalana, ha tirat endavant aquest punt, que demana treballar perquè el Parlament doni suport a la nova proposta de finançament "que pot representar, com a mínim 4.700 milions anuals per al Pressupost de la Generalitat".
Poc abans, el ple ha rebutjat un punt d'una altra moció, en aquest cas de Junts, que demanava constatar que el sistema de finançament més just és el concert econòmic i reclamava s'apliqués mitjançant una llei específica que reguli el seu funcionament, "fora del marc de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (Lofca)".
Els de Carles Puigdemont demanaven que aquesta llei prevegi que la Generalitat tingui "la plena sobirania fiscal i normativa sobre tots els impostos recaptats a Catalunya", així com la gestió, liquidació, recaptació i inspecció a través de l'Agència Tributària de Catalunya.
Aquesta norma també inclouria una quota que la Generalitat pagaria a l'Estat pels serveis prestats a Catalunya "i una aportació solidària decidida per la Generalitat".
A la votació, Junts, ERC i la CUP s'han quedat sols, en ser les úniques forces que han recolzat aquest punt, mentre que Aliança Catalana (AC) i Comuns s'han abstingut i PSC, PP i Vox han votat en contra.
Tampoc ha tirat endavant un altre punt de la moció de Junts que instava al Govern a demanar-li al Govern central que assumeixi "el compromís de la no execució històrica de les inversions a Catalunya", començant per la condonació del 100% del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) de manera immediata.
DEBAT
El diputat de Junts Toni Castellà ha reiterat que, en l'actual context polític, s'és davant d'una "oportunitat històrica" per aconseguir un finançament just per a Catalunya, quelcom que considera que passa per aconseguir el concert.
Per al diputat d'ERC Albert Salvadó, la intenció de Junts és intentar justificar un no al fet que Catalunya disposi de 4.700 milions d'euros cada any, i els ha acusat de no pensar en els catalans i sí de buscar la rendibilitat electoral : "Catalunya necessita a Junts, i Junts està renunciant sistemàticament a ser part de la solució. Estan instal·lats en el tot o gens", ha retret.
La diputada del PP Miriam Casanova ha assegurat que el seu partit defensa un finançament "just i justificada en la millora de la prestació de serveis públics i en una menor càrrega fiscal, i en el marc d'un sistema solidari i negociat entre totes les comunitats", per la qual cosa creu que els de Carles Puigdemont només volen buscar la confrontació rescatant la via del 'procés'.
El portaveu de Vox, Joan Garriga, ha negat que existeixi un dèficit fiscal de l'Estat respecte a Catalunya, i ha sostingut que és una invenció de Junts, que validen altres forces del Parlament: "El dèficit fiscal no existeix, l'inventen vostès per enfrontar territoris i això és molt greu. El problema de Catalunya és l'asfíxia fiscal i la mala gestió de la Generalitat".
Des dels Comuns, el seu portaveu, David Cid, ha retret a Junts que critiquin els acords quan els impulsen altres partits, que vegin ara necessari un concert quan mai ho han exigit quan han condicionat la governabilitat en el Congrés, i alhora que ha advertit: "La pregunta que hauran de respondre és: 'sí o no al fet que Catalunya tingui 4.700 milions més", i ha desitjat que no s'equivoquin a respondre-la.
El diputat de la CUP Dani Cornellà ha rebutjat que el que proposa la moció de Junts sigui la solució per a Catalunya, per la qual cosa ha apostat per la via "de la confrontació amb l'Estat de la manera que sigui" per ser independents i poder gestionar-ho tot.
"No som processistes ni concertistes, som independentistes", ha recalcat la líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, que ha acusat als de Junts de vendre la llibertat de Catalunya per quatre monedes més --textualment--, al·legant que el concert no faria que deixessin de dependre de l'Estat, i ha carregat també contra el paper d'ERC.
Finalment, el portaveu adjunt de PSC-Units, Jordi Riba, ha qualificat el concert de "pantalla passada i atzucac", i ha advocat per opcions conformement a la realitat parlamentària en el Parlament i el Congrés com l'és, al seu semblar, el model de finançament singular, que compleixi amb el principi d'ordinalitat i aportació més transparència i recursos a la Generalitat.