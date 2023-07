El Parlament recolza aspirar a una "direcció estratègica col·legiada" de l'independentisme

Demana a l'Estat condonar el deute del FLA i pagar la Disposició Addicional tercera de l'Estatut



El Parlament ha constatat aquest dijous la necessitat de promoure i participar "en un espai de coordinació, consens i direcció estratègica col·legiada" entre els actors independentistes i que aquests defineixin els passos institucionals i socials rellevants, amb els vots a favor d'ERC, Junts i la CUP, i els vots en contra de la resta de grups.

Ho recull una moció de Junts, que assegura que hi ha greuges econòmics i fiscals del Govern central contra Catalunya i que recorda que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va proposar un front comú "per forçar a l'Estat a acceptar una solució política i democràtica per l'autodeterminació i l'amnistia".

També s'ha aprovat instar el Govern a que demani a l'Estat condonar el deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i pagar les partides pendents de la Disposició addicional tercera de l'Estatut als propers Pressupostos, amb els vots a favor d'ERC i Junts, els vots en contra de PSC, Vox, Cs i PP, i l'abstenció de CUP i comuns.

INVESTIDURA

El diputat de Junts Joan Canadell ha criticat: "Els socialistes volen que callem i paguem. No hi haurà investidura si no se solucionen aquests problemes, que passen per l'autodeterminació i l'amnistia. Si bloquegen la investidura de Pedro Sánchez serà culpa seva".

A més, ha assegurat que sempre han defensat l'unitat independentista i ha lamentat que no hi hagi hagut un front comú en els últims quatre anys.

DÈFICIT FISCAL

El diputat del PSC-Units Jordi Riba ha retret la primera part de la moció, ha assenyalat que el dèficit fiscal existeix en tots els països descentralitzats, i ha avisat Junts que "poden quedar-se en la fase de la proclama o assumir la responsabilitat" després del resultat de les generals, en què són clau per investir a Pedro Sánchez (PSOE).

També s'ha referit al dèficit fiscal català la diputada d'ERC Maria Jesús Viña, que ha reclamat als socialistes la condonació del deute del FLA: "La seva proposta és sempre la mateixa: que la Generalitat solucioni els problemes de l'Estat. Facin el seu treball; nosaltres farem el nostre: aconseguir un Estat propi que ens permeti gestionar els nostres recursos".

Per al diputat de Vox Joan Garriga, no es pot parlar d'un suposat deute històric de la Generalitat; ha criticat que exigeixin més finançament per la Disposició addicional tercera, i ha acusat els independentistes "d'odiar l'unitat" d'Espanya.

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha preguntat a ERC i Junts si estan disposats "a confrontar l'oligarquia" per avançar cap a una Catalunya independent, perquè, al seu judici, les seves polítiques reprodueixen el que l'oligarquia vol, com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i la protecció dels fons d'inversió.

Des dels comuns, Joan Carles Gallego ha rebutjat la part sobre la direcció estratègica de l'independentisme en considerar que els catalans han apostat pel diàleg i no la confrontació, i, després de qüestionar que demanin la condonació del FLA sense proposar una alternativa que passi per reformar el finançament, ha recolzat el principi d'ordinalidad i el pagament de la Disposició addicional tercera.

Anna Grau (Cs) ha ironitzat: "Més que culminar la república catalana, l'única cosa que culminarem aquí és la misèria catalana", i ha criticat el conjunt de la moció.

CORREDOR MEDITERÁNEO

En una altra moció, el Parlament ha reprovat la política d'infraestructures ferroviàries dels governs centrals a Catalunya perquè "no segrega el trànsit de mercaderies del trànsit de passatgers, encara que els volums de mercaderies transportades a Catalunya són els més elevats de la península".

La iniciativa també constata que caldrà substituir o complementar el Corredor Mediterrani, "que obliga els trens de mercaderies a compartir les mateixes vies que els trens de passatgers", amb noves infraestructures que donin resposta a les necessitats de capacitat del trànsit ferroviari de mercaderies.