El Parlament reclama un pacte català per a una justícia "més ràpida i eficient" amb més recursos

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres reclamar al Govern que impulsi un pacte català per a la justícia que concreti els recursos i mitjans necessaris per a la seva transformació i garantir que sigui "més ràpida i eficaç".
Es tracta del punt d'una moció del PP sobre la situació de la justícia, que s'ha aprovat amb el suport de tots els grups excepte l'abstenció del PSC-Units.
També demanen que es faci un procés participatiu amb tots els operadors jurídics, que es parteixi dels treballs iniciats el 2022 per l'anterior Govern, i que aquest pacte estigui culminat en el primer trimestre del 2027.
En un altre punt també aprovat, el Parlament manifesta que la transformació de la justícia "encara no és una realitat" malgrat les mesures legislatives adoptades els últims anys.
La prova, assegura el text, és la sobrecàrrega als jutjats i tribunals, i les deficiències del servei.