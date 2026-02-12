El Parlament reclama un model de finançament "just i singular" que compleixi amb l'ordinalitat

David Zorrakino - Europa Press
Demana el traspàs a la Generalitat de les competències en immigració
BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprovat aquest dijous una proposta de resolució d'ERC que reclama aprovar immediatament el nou model de finançament que sigui "més just i singular" i que compleixi amb el principi d'ordinalitat en relació amb Catalunya.
La proposta, que també demana "obrir la porta a una participació directa en l'IVA per finançar les competències pròpies", s'ha aprovat al ple en el marc del debat monogràfic sobre la crisi de l'ascensor social, amb els vots a favor d'ERC, PSC-Units i Comuns, i els vots en contra de Junts, PP, Vox, CUP i AC.
El ple també ha aprovat una altra iniciativa dels Comuns que reclama un finançament just i singular i reforçar l'Agència Tributària de Catalunya, així com un altre punt presentat pel PSC-Units que defensa el nou model de finançament "basat en l'autonomia financera, la coordinació, la solidaritat i la transparència en les relacions fiscals i financeres entre les administracions públiques".
No obstant això, la càmera ha rebutjat la proposta de Junts que reclama que el Govern negociï un sistema de finançament "en forma de concert econòmic, que s'apliqui a Catalunya mitjançant una llei específica que reguli el funcionament, fora del marc de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (Lofca)".
Sí que ha prosperat un altre punt de les propostes d'ERC que demana habilitar la Generalitat per gestionar i recaptar l'IRPF, així com impulsar un consorci per a les inversions que permeti "garantir que les inversions de l'Estat espanyol a Catalunya es realitzen, posant fi a la infraejecución".
IMMIGRACIÓ
Ha tirat endavant la proposta de Junts que reclama al Govern que exigeixi el traspàs de les competències d'immigració, i aposta per "vincular la planificació dels fluxos d'entrada a les necessitats laborals i a la capacitat efectiva d'acolliment del país".
No obstant això, ha decaigut la iniciativa dels populars que criticava la política migratòria del Govern central i el procés de regularització d'immigrants, que ha qualificat de perillós, massiu i considera que "està i continuarà generant un efecte crida".
SALARI MÍNIM CATALÀ
La Càmera ha aprovat un punt d'ERC que considera necessari incrementar el Salari Mínim català fins a situar-lo en un 60% del salari mitjà a Catalunya, així com instar el Govern a impulsar les modificacions normatives necessàries perquè la Generalitat pugui establir-ne l'import.
D'altra banda, ha decaigut la petició de Junts de "promoure salaris mínims homologables als estàndards europeus mitjançant un salari mínim de referència català proper als 1.400 euros mensuals" i de negociar amb el Govern el traspàs de la competència de fixar un Salari Mínim Interprofessional (SMI) català propi.
També s'ha rebutjat un punt de la CUP que demanava "aprofundir en la progressivitat dels impostos, garantint efectivament el traspàs de la riquesa de les rendes més altes a les rendes més baixes mitjançant l'establiment d'un salari mínim català d'acord amb el cost de vida i en un mínim del 60% del salari mitjà".
FISCALITAT
L'hemicicle ha aprovat una proposta del PSC-Units que defensa un sistema fiscal "més just i progressiu en el qual pagui qui més gana, més té, més contamina, els grans emissors i qui més hereta", i mantenint els impostos cedits de successions i patrimoni.
La Cambra també ha avalat un punt en què els Comuns han demanat que s'impulsi a nivell estatal un impost del 2% sobre grans patrimonis, "amb una recaptació benvolguda de 5.200 milions d'euros anuals, amb la finalitat de posar fi als privilegis fiscals dels ultrarricos" i destinar la recaptació a una prestació universal per criança.
També s'ha aprovat la proposta dels republicans que defensa "avançar cap a un model en què la Generalitat de Catalunya pugui recaptar i gestionar la totalitat dels impostos generats a Catalunya, com a mecanisme per esmenar el dèficit fiscal estructural".
No obstant això, el ple ha rebutjat les propostes de Junts per deflactar l'IRPF i per "reduir de manera estructural la fiscalitat sobre la transmissió del patrimoni familiar" i bonificacions del 99% dels impostos de successions i donacions dinerarias, així com una reducció de l'impost de transmissions patrimonials.
Tampoc han prosperat les mesures plantejades pel PP per reduir fins a un 4% l'impostos sobre transmissions patrimonials i per establir un sistema d'incentius fiscals en el tram autonòmic de l'IRPF per a propietaris de pisos en lloguer a preus assequibles.
L'hemicicle ha rebutjat la proposta dels 'cupaires' que defensava una pujada d'impostos a les rendes més altes, mitjançant augments en els trams més alts de l'impost de patrimoni, l'increment del tipus impositiu de successions a partir d'1 milió d'euros, i introduir un nou tram en l'IRPF amb el percentil de renda més alta, així com fixar un "salari màxim" i augmentar l'impost de transmissions.
HABITATGE
El ple ha donat llum verda a una proposta d'ERC que demana "treure l'habitatge de la lògica del mercat" i desplegar mecanismes de control i sanció efectius contra els incompliments de la limitació de preu dels lloguers i la regulació dels habitatges d'ús turístics i del lloguer de temporada i d'habitacions, especialment per grans forquilles.
No obstant això, ha rebutjat la proposta dels de Carles Puigdemont que reclama "el traspàs immediat a la Generalitat de la titularitat dels béns immobles en territori català que són propietat del SEPES -anteriorment SAREB-" i que defensa l'activació de sòl i la col·laboració públic-privada per incrementar l'oferta d'habitatge assequible.
Finalment, tampoc ha tirat endavant la iniciativa de Junts que insta al Govern a negociar i obtenir "el traspàs de totes les infraestructures de mobilitat en territori català que encara són, parcial o íntegrament, de titularitat estatal", entre les quals inclouen ports, aeroports, carreteres i ferrocarrils.