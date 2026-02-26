El Parlament reclama les competències "bàsiques" en matèria d'energia, inclosa l'eòlica marina

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha instat el Govern a reclamar a l'Estat les competències "bàsiques" en matèria d'energia, inclosa l'eòlica marina i els projectes de més de 50MW, i també a transformar l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) en l'Agència Catalana de l'Energia per dissenyar i gestionar el model energètic de Catalunya.
Es tracta d'un punt d'una moció de Junts que ha prosperat al ple aquest dijous amb els vots a favor de tots els grups excepte del PP i Vox, que han votat en contra.
Un altre punt aprovat de la mateixa moció demana consolidar l'Energètica com una empresa pública de generació i subministrament d'energia d'origen renovable "amb la finalitat de promoure la sobirania energètica de Catalunya i reforçar el desplegament dels projectes públics d'energies renovables.