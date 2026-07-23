El Parlament reclama al Govern un pla de suport per a la sostenibilitat del sector vitivinícola

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha reclamat aquest dijous al Govern que presenti en un termini de 6 mesos un pla integrat de suport per a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del sector vitivinícola català, elaborat amb la participació de les organitzacions i agents del sector.
Aquest punt d'una moció d'ERC ha tirat endavant en el ple de la cambra catalana amb el suport de tots els grups amb l'abstenció del PP.
Altres punts que han prosperat demanen al Govern presentar, també en mig any, un programa de suport i subvencions per a la reconversió varietal de la vinya que permeti adaptar progressivament la producció a l'evolució del mercat, i una línia específica de suport per a inversions destinades a incrementar la capacitat d'embotellament, elaboració, emmagatzematge o comercialització de vins tranquils i/o escumosos elaborats amb raïm català per a cellers catalans.