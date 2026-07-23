El Parlament reclama al Govern que estudiï la regulació del preu dels lloguers comercials

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat reclamar al Govern que estudiï les opcions legals per regular el preu dels lloguers comercials, amb l'objectiu d'evitar l'especulació immobiliària amb aquests locals, a més d'evitar l'"expulsió" del comerç de proximitat.
És el punt d'una moció de la CUP sobre el model turístic que s'ha debatut aquest dijous i que ha comptat amb el suport del PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP, i el vot contrari de Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana.
També s'ha aprovat en un altre punt que es fomentin polítiques de recuperació d'habitatge turístic per convertir-lo en habitatge públic, protegit o a preu assequible, a més de treballar amb els municipis per a la no renovació de les llicències d'habitatge turístic.
En canvi, s'han rebutjat altres propostes de la CUP com que es tanquin les terminals A, B i C del Port de Barcelona i finalitzar la concessió de la terminal D, o que s'estableixi una moratòria de construcció d'hotels i altres establiments turístics a municipis "amb excés d'oferta".
Tampoc no ha prosperat el punt que reclamava reforçar el paper de la Generalitat en la gestió del sistema aeroportuari de Catalunya i frenar de manera immediata "qualsevol pla d'ampliació física" de l'Aeroport de Barcelona.