El Parlament reclama condicionar el finançament d'esdeveniments esportius a l'ús del català

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha reclamat condicionar "tot finançament o promoció d'esdeveniments del món de l'esport a l'ús del català en les comunicacions oficials i la presència normalitzada del català en el seu desenvolupament".
Es tracta d'una moció impulsada per ERC, que ha comptat amb el suport del PSC-Units, Junts, els republicans, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana (AC) i el vot en contra del PP i Vox.
També ha tirat endavant un punt en què els republicans proposen que el català sigui un requisit en els contractes de gestió d'equipaments esportius, a més dels convenis, ajuts i subvencions vinculats a l'esport.
A més a més, el text insta el Govern a promoure i facilitar la redacció i el desplegament de plans d'impuls de la llengua catalana en federacions, consells esportius i clubs esportius.
Ha prosperat un punt que demana a l'executiu català engegar en 6 mesos un programa de foment de l'ús del català en l'àmbit de l'esport, recollit en el Pacte Nacional per la Llengua, i integrar la dimensió lingüística en la seva política esportiva.