El Parlament reclama allargar la C-32 de Torderera (Barcelona) a Lloret de Mar (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat una moció que insta el Govern a tramitar i aprovar el projecte de prolongació de l'autopista C-32 de Torderera (Barcelona) a Lloret de Mar (Girona).
Es tracta d'una iniciativa de Junts que ha tirat endavant amb els vots a favor del PSC-Units, Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana (AC), el vot en contra dels Comuns i la CUP i l'abstenció d'ERC.
El text reclama que les obres d'execució comencin abans de l'1 de gener del 2027 "d'acord amb l'estudi de millora de la connectivitat", i que també incloguin la revisió d'una circumval·lació de la ciutat que entronqui amb la GI-682 de connexió amb Tossa de Mar (Girona).