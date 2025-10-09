El Parlament reclama acordar amb el Govern un finançament singular per a Catalunya

Insta al Govern a presentar el projecte de Pressupostos de 2026 abans d'acabar octubre
BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha reclamat aquest dijous que la Generalitat acordi amb el Govern central un sistema de finançament singular per a Catalunya, amb l'aprovació de tres propostes de resolució de PSC-Units, ERC i Comuns, amb diferents redactats i votacions.
S'han aprovat en el marc del Debat de Política General, en el qual els socialistes han defensat promoure aquest nou model de finançament singular "perquè enforteixi l'autogovern i augmenti l'autonomia fiscal i financera", i han apostat perquè aquest model potencia la relació bilateral amb l'Estat i sigui compatible amb la participació en òrgans multilaterals.
Aquesta proposta ha tirat endavant amb el vot a favor de PSC, ERC i Comuns, el vot en contra de PP, Vox, CUP i Aliança Catalana (AC), i l'abstenció de Junts.
ORDINALIDAD I SOLIDARITAT
Per la seva banda, la proposta dels republicans ha incidit que aquest nou finançament s'aconsegueixi "a partir d'una negociació bilateral basada en els principis de suficiència, ordinalidad, solidaritat, corresponsabilitat i eficiència", i han defensat que sigui compatible amb avançar cap a un model tributari amb major capacitat normativa per a Catalunya i que es condoni una part significativa del deute.
Els de Jéssica Albiach han reivindicat un finançament singular "amb suficients recursos per sostenir i ampliar l'estat de benestar, basat en els principis de solidaritat i ordinalidad, i que permeti aprofundir en l'autonomia financera de Catalunya, a partir de la gestió dels impostos a Catalunya.
ENFORTIR L'ATC
A més, ha tirat endavant una proposta socialista que aposta per enfortir l'Agència Tributària Catalana "perquè es converteixi en la nova Hisenda catalana, i gestioni progressivament tots els impostos que es generen a Catalunya, començant per l'IRPF".
No obstant això, no ha prosperat la proposta de Junts que ha reclamat un sistema de finançament "en forma de concert econòmic", regulat per una llei específica fos de la Llei Organica de Finançament de les Comunitats Autònomes (Lofca), i que Catalunya tingui la plena sobirania fiscal i normativa de tots els impostos recaptats a Catalunya.
PRESSUPOSTOS
Ha tirat endavant una de les propostes dels populars que instava al Govern a presentar el projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per 2026 "abans que finalitzi el mes d'octubre", amb els vots a favor de Junts, PP, Vox i AC, el vot en contra de PSC, Comuns i CUP i l'abstenció d'ERC.
El ple ha tombat una proposta de Junts que constada "la feblesa del Govern de la Generalitat, evidenciada la falta de pressupostos, la no validació de decrets llei i el seu ús excessiu com a instrument legislatiu, les contradiccions entre els socis de l'executiu i les reprovacions acumulades" al Govern i als seus consellers.
FISCALITAT
En matèria de fiscalitat, el Parlament ha rebutjat una proposta dels Comuns per impulsar una Taxa Zucman --de l'economista Gabriel Zucman-- i estudiar la modificació de l'impost de patrimoni, perquè "les persones físiques amb patrimonis nets molt elevats contribueixin amb un tipus efectiu mínim de tributació del 2% sobre el seu patrimoni".
Tampoc han prosperat les propostes de Junts per baixar l'IRPF deflactando els trams autonòmics, bonificar l'impost de successions i donacions en un 99% i "revisar i actualitzar l'eficiència dels tributs propis".
La Càmera també ha tombat les propostes dels populars que demanaven una reforma del tram autonòmic de l'IRPF, l'eliminació de l'impost de successions i donacions i "posar fi al fet que Catalunya continuï sent la comunitat autònoma amb més impostos propis".
Finalment, s'han aprovat dues propostes d'ERC i Junts en les quals han reclamat que la Generalitat exigeixi al Govern central la necessitat d'impulsar reformes legislatives perquè el Govern pugui fixar un salari mínim català.