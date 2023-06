El Parlament rebutja revocar de manera immediata la llicència de casino a Hard Rock

ERC vota en contra de la iniciativa de la CUP

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous retirar de manera immediata la llicència de casino atorgada a l'empresa Hard Rock, que el 2018 va ser adjudicatària del concurs públic per instal·lar i explotar casinos al centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou (Tarragona).

La iniciativa, recollida en una moció presentada per la CUP, només ha tingut el suport de la mateixa CUP i els comuns, mentre que la resta de formacions polítiques hi han votat en contra.

La proposta s'ha presentat arran d'una informació publicada per 'La Directa' segons la qual un contracte que l'empresa d'explotació de casinos va entregar el 2016 a la Conselleria d'Economia, signat per l'exconseller de Junts Damià Calvet, "contenia informació falsa".

El ple també ha rebutjat retirar abans de la pròxima reunió de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona prevista per al 21 de juny el pla urbanístic director (PDU) del Hard Rock, que està pendent de modificació fruit de la sentència anul·lativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El secretari quart de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg (ERC), s'ha apartat del sentit de vot del seu partit en els punts de la moció que constataven que el projecte atempta contra el medi ambient pel seu consum d'aigua i contra la salut pública perquè promou la ludopatia, punts en els quals s'ha abstingut mentre que ERC hi ha votat en contra.

LA CUP HO QUALIFICA D'"ESCÀNDOL"

La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha sostingut que el projecte no pot tirar endavant quan, a parer seu, se sap que és nociu per al medi ambient i la salut pública perquè fomenta la ludopatia, "s'ha cuinat per a evasors fiscals i se sap que existeixen irregularitats administratives", cosa que els sembla un escàndol i, per això, ho portaran a l'Oficina Antifrau.

Per part dels comuns, David Cid ha carregat contra el consum d'aigua que preveu el Hard Rock i ho ha qualificat d'insostenible en un context de sequera i, a més a més, ha criticat que es compari el projecte amb Port Aventura: "No comparin el Shambhala i el Tutuki Splash amb 1.200 màquines escurabutxaques".

ERC DEFENSA EL "CONSENS" DEL TERRITORI

Raquel Sans (ERC) ha assegurat que la visió del seu partit respecte al Hard Rock és més constructiva que la de la CUP o els comuns i ha defensat que hi ha "un consens al territori respecte a l'oportunitat que pot representar aquest projecte".

En la mateixa línia, per part del PSC, Rosa Maria Ibarra ha sostingut que el projecte té el "posicionament favorable de bona part de la societat tarragonina" i que suposa crear ocupació, desestacionalitzar el turisme o reforçar el sector serveis, tot i que ha assegurat que haurà de complir amb la normativa vigent en matèria d'estalvi, eficiència energètica o consum d'aigua.

JUNTS, VOX I CS

El diputat de Junts Joaquim Calatayud ha posat d'exemple l'èxit de Port Aventura i ha afirmat que el projecte del Hard Rock es farà, a parer seu, en un context que parli de canvi climàtic o estalvi d'aigua: "Si posem en una balança els avantatges i els inconvenients, la balança és favorable".

Per la seva banda, Andrés Bello (Vox) ha assegurat que li costa creure que hi hagi grups "que pensin que el millor per a Catalunya és el decreixement econòmic" i ha defensat que Vox defensa les inversions que generin riquesa i ocupació per a tothom, en les seves paraules.

Matías Alonso (Cs) ha sostingut que la moció "està en contra del sentir i de l'interès majoritari que s'ha expressat de manera reiterada en la ciutadania de les comarques tarragonines" i ha valorat que el Hard Rock, segons ell, es tradueix en llocs de feina, complementa l'oferta turística i de lleure de Tarragona i desestacionalitzar el sector turístic.