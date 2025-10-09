El Parlament rebutja la proposta d'Illa per mobilitzar sòl per construir uns 210.000 pisos

També tomba la proposta de Junts de demanar 10 anys de padró per accedir a habitatge protegit
BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous la proposta del president de la Generalitat, Salvador Illa, d'impulsar "un acord de país" per mobilitzar plantejaments urbanístics i ampliar la disponibilitat de sòl per construir unes 210.000 habitatges a tota Catalunya, entre el 40% i el 50% de protecció oficial.
En la primera sessió del Debat de Política General (DPG) al Parlament Illa va anunciar aquest projecte, que una proposta de resolució del grup de PSC-Units ha recollit, i que s'ha rebutjat amb el suport de PSC-Units, l'abstenció d'ERC, Comuns i Aliança Catalana, i el vot en contra de Junts, PP, Vox i la CUP.
Concretament, el text instava al Govern a engegar aquest acord de país per "activar de forma imminent tots els planejaments a tot el país per disposar de més habitatge assequible", i a activar tots els recursos disponibles per activar sòls de construcció d'habitatge protegit.
En canvi, han tirat endavant altres dues propostes dels socialistes referents a les polítiques d'habitatge del Govern, com el suport al pla per construir 50.000 habitatges protegits el 2030, així les polítiques de rehabilitació de pisos, que també recollien propostes de resolució dels seus socis d'investidura, ERC i Comuns.
UNITAT ANTIDESNONAMENTS I SANCIONS
En matèria d'habitatge, han tirat endavant les propostes dels Comuns que reclamaven aprovar a l'octubre una unitat de prevenció i actuació contra els desnonaments, que van pactar amb el Govern per a l'aprovació dels suplements de crèdit, i que la Generalitat actuï "de manera proactiva i amb urgència" en l'aplicació del règim sancionador de la llei que topa el preu dels lloguers.
També s'ha aprovat la proposta de Junts que exigia el "traspàs immediat" a la Generalitat dels immobles de la Sareb, tema sobre el qual Illa ja va anunciar el dimecres un acord amb el Govern central.
En canvi, s'han rebutjat la proposta dels Comuns que demanava modificacions legislatives per "prohibir les compres especulatives d'habitatge"; la de la CUP de crear una constructora pública; i les del PP de derogar les zones de mercat tensionado i l'aprovació d'una llei antiokupa.
Tampoc ha tirat endavant la proposta de Junts que demanava establir 10 anys de padró per accedir a habitatge protegit, i una altra d'Aliança Catalana que demanava valorar el grau d'arrelament; i, per contra, s'han aprovat propostes que insten a garantir el padró davant d'obstacles en "l'augment d'obstaculizaciones en molts municipis", de la CUP i Comuns.
RODALIES I HARD ROCK
Sobre infraestructures, s'ha constatat, en una proposta del PSC, el suport a culminar abans de 2026 la constitució de l'empresa que assumeixi el traspàs de Rodalies "perquè pugui actuar com a empresa operadora dels serveis ferroviaris competència de la Generalitat".
A proposta d'ERC, ha tirat endavant la petició que el Govern mantingui les bonificacions actuals al transport públic, i una moció de la CUP aprovada contempla estendre la integració tarifària a tot Catalunya abans de 2026.
Amb el suport de Junts, PP i Vox, i l'abstenció del PSC i Aliança Catalana, ha tirat endavant resoldre aquest 2025 l'informe d'impacte ambiental sobre el projecte recreatiu Hard Rock, a la província de Tarragona, i abordar l'aprovació del Pla director urbanístic del "que ha de permetre desenvolupar el projecte".
En canvi, s'ha rebutjat la moció de la CUP que reclamava frenar l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, i la dels Comuns que assegurava que les garanties mediambientals de l'anterior ampliació "no han aconseguit els seus objectius".
Finalment, no han prosperat les propostes del PP per completar la B-40 (el Quart Cinturó Viari entre Terrassa i Sabadell) ni instar al Govern a atreure grans esdeveniments esportius, entre els quals se citava una candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó per optar als Jocs Olímpics d'Hivern.