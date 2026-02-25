Publicat 25/02/2026 15:49

El Parlament rebutja una proposició del PP per suprimir l'impost de successions i donacions

Ple al Parlament de Catalunya
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimecres una proposició de llei del PP que demanava suprimir els impostos de successions i donacions.

La iniciativa ha decaigut en prosperar les esmenes a la totalitat presentades per PSC-Units, ERC i la CUP, que han tirat endavant amb els vots a favor de PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP, i el vot en contra de Junts, PP, Vox i Aliança Catalana (AC).

El text recollia que la Generalitat "no té competències per derogar" aquest impost, però sí podria decidir moderar-lo a la baixa, per la qual cosa proposava aplicar una bonificació del 99% de la quota tributària de tots dos impostos.

