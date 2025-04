El Parlament rebutja la proposició de llei de Junts per regular el lloguer de temporada

La iniciativa decau després del pacte de govern amb ERC, els Comuns i la CUP en aquesta mateixa matèria

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimecres la proposició de llei de Junts per modificar la llei del dret a l'habitatge, amb l'objectiu de regular el lloguer de temporada i habitacions.

Aquesta iniciativa ha decaigut, amb els vots en contra del PSC-Units, ERC, el PP, Vox, els Comuns i la CUP, a favor de Junts i l'abstenció d'Aliança Catalana (AC), després del pacte al qual el Govern va arribar aquest dimarts amb ERC, els Comuns i la CUP en aquesta mateixa matèria.

El text dels de Carles Puigdemont ha arribat al ple amb quatre esmenes a la totalitat, d'ERC, el PP, els Comuns i la CUP.

La proposta pretenia regular els lloguers de temporadada "per evitar que es facin servir de manera fraudulenta amb la intenció d'esquivar la regulació del preu dels lloguers habituals, i també que els lloguers d'habitacions no es facin servir com una forma de frau de llei i per assegurar que s'ofereixen en unes condicions dignes de convivència".

La iniciativa també proposava la creació d'un registre administratiu per a aquests dos tipus de contractes de lloguer "que permeti que estiguin sotmesos al control i a la inspecció i que se'ls pugui aplicar un règim sancionador en cas d'incompliment".