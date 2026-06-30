Publicat 30/06/2026 19:58

El Parlament rebutja la proposició de llei sobre habitatges d'ús turístic presentada per Junts

Canadell (Junts) assegura que la fi de llicències afectarà "a milers de llocs de treball"

Diputats durant una sessió plenària, en el Parlament de Catalunya, a 4 de juny de 2026
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Parlament ha rebutjat la proposició de llei sobre habitatges d'ús turístic presentada per Junts, en prosperar les esmenes a la totalitat d'ERC, Comuns i CUP, amb els vots a favor d'aquests partits i del PSC-Units, i l'abstenció de Vox.

El ple ha tombat així la proposta de Junts que disposava que la llicència per destinar un habitatge a l'ús turístic ha d'estar lligada al planejament urbanístic propi de cada municipi.

El text rebutjat també preveia que el departament competent en habitatge dotés els ajuntaments dels recursos necessaris per redactar i tramitar aquests planejaments, si no en tenen.

Així mateix, disposava que es pogués perdre la llicència, si no s'utilitza l'habitatge a aquest efecte, quan no es presenti la declaració de la taxa turística en el termini de 2 anys consecutius dins dels 4 anteriors en el moment en què es comprovi.

JOAN CANADELL

El diputat de Junts Joan Canadell, en una roda de premsa posterior a la votació, ha afirmat que la proposta del seu partit buscava refer "l'error greu" que va ser l'aprovació del decret 3/2023 de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic.

Segons ha explicat, en 2023 el PSC va votar a favor del decret amb la condició de poder introduir unes esmenes pactades amb ERC que, per l'avançament electoral no es van poder introduir, i que diu que Junts havia introduït en la seva proposta: "Era la seva llei, i han votat en contra".

Ha alertat que quan el decret que limita les llicències d'habitatges d'ús turístic estigui plenament vigent, en 2028, afectarà "milers de llocs de treball i milers de persones que viuen o totalment o en part d'aquest sector".

TREBALLADORS DEL LLOGUER TURÍSTIC

Per la seva banda, el president de l'associació Treballadors de Lloguer Turístic, Guillem Laporta, ha lamentat que s'hagi rebutjat tramitar la iniciativa i ha assegurat que, quan entri en vigor del tot la norma "més de 200.000 persones poden anar al carrer per decret".

"Seria l'ERO més gran de la història de Catalunya", i ha fet una crida als grups que han votat a favor de les esmenes a la totalitat a canviar de posició, perquè encara s'és a temps, ha assegurat.

Ha explicat que estan en contacte amb tots els partits polítics, i que han demanat reunions amb els Departaments de Territori i d'empresa i Treball: "Malauradament, uns ens diuen que hem de reunir-nos amb Treball i Turisme i uns altres ens diuen que hem de reunir-nos amb Territori", i ha desitjat que els atenguin ambdues conselleries.

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