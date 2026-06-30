El Parlament rebutja la proposició de llei sobre habitatges d'ús turístic presentada per Junts

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)
El Parlament ha rebutjat la proposició de llei sobre habitatges d'ús turístic presentada per Junts, en prosperar les esmenes a la totalitat d'ERC, Comuns i CUP, amb els vots a favor d'aquests partits i del PSC-Units, i l'abstenció de Vox.
El ple ha tombat així la proposta de Junts que disposava que la llicència per destinar un habitatge a l'ús turístic ha d'estar lligada al planejament urbanístic propi de cada municipi.
El text rebutjat també preveia que el departament competent en habitatge dotés els ajuntaments dels recursos necessaris per redactar i tramitar aquests planejaments, si no en tenen.
Així mateix, disposava que es pogués perdre la llicència, si no s'utilitza l'habitatge a aquest efecte, quan no es presenti la declaració de la taxa turística en el termini de 2 anys consecutius dins dels 4 anteriors en el moment en què es comprovi.
JOAN CANADELL
El diputat de Junts Joan Canadell, en una roda de premsa posterior a la votació, ha afirmat que la proposta del seu partit buscava refer "l'error greu" que va ser l'aprovació del decret 3/2023 de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic.
Segons ha explicat, en 2023 el PSC va votar a favor del decret amb la condició de poder introduir unes esmenes pactades amb ERC que, per l'avançament electoral no es van poder introduir, i que diu que Junts havia introduït en la seva proposta: "Era la seva llei, i han votat en contra".
Ha alertat que quan el decret que limita les llicències d'habitatges d'ús turístic estigui plenament vigent, en 2028, afectarà "milers de llocs de treball i milers de persones que viuen o totalment o en part d'aquest sector".
TREBALLADORS DEL LLOGUER TURÍSTIC
Per la seva banda, el president de l'associació Treballadors de Lloguer Turístic, Guillem Laporta, ha lamentat que s'hagi rebutjat tramitar la iniciativa i ha assegurat que, quan entri en vigor del tot la norma "més de 200.000 persones poden anar al carrer per decret".
"Seria l'ERO més gran de la història de Catalunya", i ha fet una crida als grups que han votat a favor de les esmenes a la totalitat a canviar de posició, perquè encara s'és a temps, ha assegurat.
Ha explicat que estan en contacte amb tots els partits polítics, i que han demanat reunions amb els Departaments de Territori i d'empresa i Treball: "Malauradament, uns ens diuen que hem de reunir-nos amb Treball i Turisme i uns altres ens diuen que hem de reunir-nos amb Territori", i ha desitjat que els atenguin ambdues conselleries.