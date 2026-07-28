El Parlament rebutja modificar el calendari perquè Illa comparegui per les proves Pisa

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Portaveus del Parlament ha rebutjat aquest dimarts modificar el calendari de plens perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui a la cambra després de l'error en les proves Pisa 2025.
Segons han explicat fonts parlamentàries, aquesta petició no ha reunit prou suports, tot i que diversos grups han demanat la compareixença del president, per la qual cosa la primera Junta de Portaveus del nou curs, prevista el 9 de setembre, podria modificar el calendari.
Junts ha demanat que Illa comparegui divendres, mentre que altres grups com ERC i els Comuns també han demanat la compareixença, però de cara al setembre.