El Parlament rebutja incloure recursos per al Hard Rock en els pressupostos del 2026

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha rebutjat aquest dijous incloure en els pròxims pressupostos de la Generalitat "la dotació pressupostària necessària per executar projectes estratègics" com el Centre Recreatiu Turístic Hard Rock i la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa (Barcelona).
Es tracta del punt d'una moció del PP que no ha prosperat en el ple, amb els vots a favor del PP i Junts; els vots en contra del PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP, i l'abstenció de Vox i Aliança Catalana.
També s'ha rebutjat incloure en el projecte de pressupostos per al 2026 "un compromís de rebaixa fiscal i alleugeriment de la pressió tributària" que inclogui rebaixes del tram autonòmic de l'IRPF; la supressió de l'impost de successions i donacions per a graus de parentiu 1 i 2, i elevar el llindar de renda de l'impost sobre el patrimoni.