El Parlament rebutja que Illa comparegui en el pròxim ple pel cas Cerdán

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portaveus del Parlament ha rebutjat aquest dimecres que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui en el ple de la setmana vinent, que se celebrarà de l'1 al 3 de juliol, pel cas Santos Cerdán.

La petició de compareixença per al següent ple, impulsada per Junts, no ha prosperat després que el PSC-Units, ERC i els Comuns hi hagin votat en contra i la resta de grups a favor.

Fonts parlamentàries han explicat que els socialistes han manifestat la voluntat que la compareixença tingui lloc com més aviat millor, però no veuen marge perquè es faci la setmana vinent en haver-hi una "agenda excepcional".

I és que Illa assistirà dimecres a la cimera de l'ONU que se celebrarà a Sevilla, motiu pel qual s'ha avançat a dimarts, a partir de les 15.00 hores, la sessió de control al president de la Generalitat en el ple.

Per això, els socialistes s'obren a la possibilitat que la compareixença es pugui substanciar en el ple de mitjans de juliol, sense cap confirmació ara per ara.