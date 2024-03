El Parlament rebutja els pressupostos del 2024, només amb el suport d'ERC i el PSC

El Govern i els Comuns no aconsegueixen superar les diferències pel Hard Rock



BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimecres el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 2024, que només ha rebut el suport d'ERC, el PSC-Units i de la diputada no adscrita Cristina Casol --67 dels 68 vots necessaris-- i el vot en contra de Junts, Vox, la CUP, els Comuns, Cs i el PP.

La cambra catalana ha votat les sis esmenes a la totalitat als comptes de Junts, Vox, la CUP, els Comuns, Cs i el PP, que han prosperat, per la qual cosa decauen així els pressupostos del Govern d'aquest any.

L'executiu català havia signat un acord pressupostari amb el PSC i havia provat de negociar amb Junts, els Comuns i la CUP per recaptar els suports necessaris, cosa que no ha aconseguit finalment.

Els cupaires van ser els primers a despenjar-se d'una negociació que el Govern ha mantingut viva amb els Comuns fins l'últim moment, però que no ha culminat per les discrepàncies que tenien pel projecte del Hard Rock.

Les últimes i intenses reunions dels equips negociadors de totes dues parts no han servit per desencallar un acord, tampoc la trobada que dimarts van mantenir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.

Mentre els d'Albiach volien que Aragonès digués públicament que el Hard Rock no es farà, el president els va deixar clar que és un projecte que segueix la tramitació i que el Govern no pot frenar perquè, en cas contrari, el que farien seria prevaricar.

Les explicacions d'Aragonès no han convençut en cap moment els Comuns, als qui l'executiu català ha mirat de seduir amb diverses propostes, com la de fer una moratòria del Hard Rock.

Tampoc no els ha semblat suficient que el Govern accepti estudiar una moratòria dels macroprojectes que consumeixen més de 100 litres per persona mentre hi hagi sequera, tal com recollia una proposta de resolució dels d'Albiach aprovada al Parlament.

Els Comuns també han criticat que no es plantegés un increment de la fiscalitat del joc del 10% al 55%, i que Aragonès no es plantés davant els socialistes per frenar el Hard Rock.

L'intercanvi de retrets entre el Govern i els Comuns ha estat constant en el ple de totalitat dels comptes, també amb el grup de Junts.

NEGOCIACIÓ AMB JUNTS

En la negociació amb Junts, l'escull ha estat la proposta dels d'Albert Batet d'eliminar l'impost de successions, cosa que l'executiu català va rebutjar des del primer moment per la pèrdua d'ingressos que suposaria per a les arques de la Generalitat.

El mateix Batet ha emplaçat Aragonès durant el ple a convocar eleccions si el Parlament li tombava els pressupostos.

VOT DE LLUÍS PUIG

Abans de l'inici de la votació en el ple, el president de Cs, Carlos Carrizosa, ha demanat la paraula per explicar que el seu grup havia presentat una petició de reconsideració del vot telemàtic del diputat de Junts Lluís Puig, que resideix a Bèlgica.

Carrizosa ha assenyalat que el vot de Puig suposa, a parer seu, una vulneració del Reglament de la cambra, i ha reclamat: "Reconsiderin aquesta qüestió perquè és un frau polític, perquè alterarà les majories d'aquesta votació sobre la llei de pressupostos".

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha contestat a Carrizosa que el vot de Puig es comptabilitzaria "com sempre s'ha fet" però, després de rebre la petició per escrit de Cs, ha suspès el ple per reunir la Mesa que, finalment, ha rebutjat admetre-la a tràmit.

Després del rebuig de la Mesa a la reconsideració de Cs i en reprendre's el ple, la votació ha hagut d'esperar uns instants per uns problemes tècnics en el sistema informàtic de la presidenta de la cambra.