El Parlament rebutja demanar a la Generalitat que impulsi la B-40 i el Hard Rock

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous instar el Govern a "impulsar de manera efectiva el desenvolupament del Quart Cinturó (B-40)" i a definir el traçat pendent, a més d'un calendari clar per a l'execució de les actuacions previstes.
Es tracta d'un punt d'una moció del PP que s'ha rebutjat en el ple amb els vots a favor de PP, Vox i AC; els vots en contra de PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP, i l'abstenció de Junts.
D'altra banda, la cambra també ha rebutjat un altre punt de la mateixa iniciativa del PP que demanava al Govern resoldre en un termini màxim d'un mes l'informe d'impacte ambiental pendent del Hard Rock i aprovar el Pla Director Urbanístic per "desbloquejar la tramitació" del projecte, amb els vots a favor de Junts, PP i Vox; l'abstenció d'AC, i els vots en contra de la resta de grups.