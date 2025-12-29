El Parlament publica els programes electorals dels partits amb representació des de 1980

BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
La biblioteca del Parlament de Catalunya ha publicat els 108 programes electorals dels partits polítics que han obtingut representació a la càmera en les 14 eleccions celebrades des de 1980.
Les publicacions estan disponibles en format digital i amb accés lliure a la Memòria Digital de Catalunya, ha informat el Parlament aquest dilluns en un comunicat.
El conjunt de programes electorals és una col·lecció especial de la biblioteca del Parlament i s'ha creat a partir de les donacions dels grups parlamentaris, tant en paper com en format digital.
Es tracta de la quarta col·lecció especial de la biblioteca que es pot consultar en obert, sumant-se a les dues del fons Josep Fornas i a un catàleg de llibres sobre parlamentarisme i història de Catalunya entre els segles XIX i XX, totes elles disponibles a la Memòria Digital de Catalunya.
La nova col·lecció es publica coincidint amb el 40 aniversari de la biblioteca, que se celebra amb una exposició commemorativa.