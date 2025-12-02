El Parlament porta Marlaska i Casteleiro a la Fiscalia per no comparèixer en la comissió d'espionatge

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Parlament ha acordat posar en coneixement de la Fiscalia la decisió del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Esperanza Casteleiro, i de l'exdirectora de l'òrgan, Paz Esteban, de no comparèixer en la comissió d'Investigació sobre les infiltracions policials en moviments socials i polítics i sobre ciberespionatge amb Pegasus.
Després de la reunió de la Mesa d'aquest dimarts, fonts parlamentàries han explicat que el president d'aquesta comissió, Xavier Pellicer, els ha traslladat que cap dels tres va comparèixer en les sessions de la comissió organitzades el 25 i el 28 de novembre.
També han tramitat una proposta per presentar a la Mesa del Congrés la proposició de llei de derogació expressa dels decrets d'abolició dels furs dels regnes de València i Aragó i dels decrets de nova planta de Mallorca i del Principat de Catalunya, presentada conjuntament per Junts, ERC, els Comuns i CUP.