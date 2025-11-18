El Parlament porta alts càrrecs de la PN a la Fiscalia per no comparèixer en la comissió d'espionatge

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts posar en coneixement de la Fiscalia la decisió dels alts càrrecs els caps i excaps de la Policia Nacional (PN) de Catalunya de no comparèixer en la comissió d'Investigació sobre les infiltracions policials en moviments socials i polítics i sobre ciberespionatge amb Pegasus.
Després de la reunió de la Mesa, fonts parlamentàries han explicat que en un escrit el president d'aquesta comissió, Xavier Pellicer, els trasllada la no compareixença en aquest òrgan del director adjunt operatiu de la PN, José Ángel González; el cap superior de la PN a Catalunya, Manuel Rodríguez; i els excaps superiors de la PN a Catalunya, José Antonio Togores i Luis Fernando Pascual, tots en qualitat de testimoni.
La Mesa també es planteja moure la sessió de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, en el ple previst per a la primera setmana de desembre perquè estarà de viatge oficial a Mèxic, però encara no hi ha un acord sobre aquest tema.