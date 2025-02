El Parlament permet tramitar la llei per no aplicar el límit acústic als patis escolars

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres per unanimitat tramitar per lectura única una proposició de llei de modificació de la llei de protecció contra la contaminació acústica per excloure'n els patis escolars entre les 7.00 hores i les 21.00 hores, amb el suport del PSC, Junts, ERC, el PP, Vox, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana (AC).

S'ha establert fins aquest divendres 28 de febrer a les 12 hores com a termini per presentar esmenes tant a la totalitat com a l'articulat.

El text recull que no es considerarà contaminació acústica "el conjunt de sorolls que emanen dels espais destinats a l'activitat docent, física, de pati o esbarjo dels centres escolars de les 7.00 hores i les 21.00 hores".

Els impulsors --Junts, ERC, PP, Comuns i CUP-- sostenen que el soroll en aquests espais són "emissions acústiques pròpies del normal desenvolupament de la vida", i per protegir els drets dels infants, que recull l'ONU, la Constitució i altres normes, exclouen els patis escolars, durant l'horari fixat, del compliment dels valoris límit d'immissió.

En l'exposició de motius argumenten que les activitats escolars, especialment els patis i les activitats extraescolars, tenen un caràcter i una finalitat molt diferent del soroll de la via pública, i defensen que cal una normativa acústica adaptada a aquest context.

"Les ciutats i els veïns no es poden permetre perdre els patis com a espais esportius de trobada, joc i convivència", afegeixen.