El Parlament nomena Vergés (ERC) i Escarp (PSC) vicepresidentes de la diputació permanent

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha nomenat aquest dimarts la diputada Alba Vergés (ERC) nova vicepresidenta primera i Assumpta Escarp (PSC-Units) nova vicepresidenta segona de la diputació permanent de la cambra, l'únic organisme parlamentari que no es dissol i manté les funcions fins la següent configuració de l'hemicicle, passades les eleccions del 12 de maig.

La diputació permanent s'ha reunit aquest dimarts cap a les 15 hores per primera vegada des del 2021, per també nomenar la diputada de Junts Aurora Madaula com a secretària primera, que ha rebut 18 vots dels 23 possibles.

D'aquesta manera, la diputació permanent queda encapçalada per la presidenta del Parlament, Anna Erra, vicepresidida per Vergés --amb 11 vots-- i Escarp --amb 8 vots--, i amb les secretaries de Madaula i el diputat del PSC Ferran Pedret.

Tant Vergés com Escarp ja han ocupat aquesta legislatura les vicepresidències de la Mesa del Parlament, i Madaula la secretaria segona.

Un total de 23 membres de tots els grups de la cambra formen proporcionalment aquest organisme, amb representació de 6 components per a ERC, el PSC i Junts, i un representant per a cadascun dels cinc grups restants: Vox, la CUP, els Comuns, Cs i el PP.

Aquests nomenaments s'han produït per la baixa parlamentària durant la legislatura de l'exdiputada republicana Anna Caula, l'exdiputada socialista Eva Granados, i qui va ser presidenta del grup de la CUP-NCG, Dolors Sabater.