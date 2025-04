El Parlament i l'Assemblea Nacional del Quebec (Canadà) reivindiquen la veu de les "nacions sense estat"

BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya i l'Assemblea Nacional del Quebec (Canadà) han reivindicat la veu "de les nacions sense estat" en el context internacional i la necessitat de treballar de manera solidària i col·laborativa per afrontar reptes globals.

En un comunicat de la cambra catalana, expliquen que la posició conjunta ha sorgit en la quarta reunió de la Comissió Interparlamentària Catalunya-Quebec, que durant tres dies ha servit per reactivar les relacions bilaterals entre les dues cambres i per establir vies de cooperació en polítiques sobre el canvi climàtic, gestió de l'aigua i llengua com a vector d'identitat i cohesió social.

El president del Parlament, Josep Rull, ha encapçalat la delegació de la Mesa, acompanyat pels secretaris Glòria Freixa, Juli Fernàndez i Rosa Maria Ibarra.

En la clausura de les sessions de la comissió interparlamentària, que no es reunia des del 2009, Rull i la presidenta de l'Assemblea Nacional del Quebec, Nathalie Roy, han coincidit en la importància de recuperar les relacions bilaterals "com un espai útil per compartir estratègies sobre interessos comuns".

Per això, han convingut fer una nova trobada d'aquí a dos anys a Barcelona, tal com marca l'acord de creació de la comissió.