El Parlament insta el Govern a presentar un projecte de llei de caça abans del juny d'aquest any

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprovat aquest dijous instar el Govern a presentar un projecte de llei de caça, elaborat amb la participació directa de les entitats representatives de caçadors i dels experts en sanitat animal i gestió del medi, abans del juny d'aquest any.
Aquest punt d'una moció del PP ha tirat endavant en el ple amb el suport de tots els grups excepte l'abstenció de Vox, els Comuns i la CUP.
També ha prosperat el punt que reclama a la Generalitat reconèixer la caça i el control cinegètic com eines de política pública de primer ordre com també la petició que es publiquin censos oficials anuals de totes les espècies cinegètiques, salvatges i de fauna protegida.
A més, criden a dignificar i donar suport a la caça a Catalunya, posant fi a la "criminalització", i s'aposta per aprovar un pla de simplificació administrativa dels tràmits relatius a la caça.
Un altre dels punts que ha tirat endavant demana complir, en els pròxims dos mesos, tots els acords i compromisos adoptats en el consell extraordinari de caça celebrat al gener.