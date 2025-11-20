El Parlament insta el Govern a presentar a principis del 2026 la regulació de les compres especulatives

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous instar el Govern a presentar durant el primer trimestre del 2026 mesures "estratègiques, normatives i programàtiques" per regular la compra d'habitatge amb finalitats especulatives.
La cambra ha donat llum verda a dues mocions d'ERC i la CUP, amb el mateix text i un únic punt, al qual han votat favorablement el PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP; mentre que el PP, Vox i Aliança Catalana hi han votat en contra, i Junts s'ha abstingut.
El text insta a elaborar i presentar aquestes mesures per garantir l'accés a un habitatge habitual i permanent "en diàleg amb els grups parlamentaris", i que l'avaluació interna que el Govern està fent sobre la proposta es presenti abans d'acabar el 2025.
EL GOVERN HO ESTUDIA
El debat sobre limitar la compra especulativa d'habitatges ha aparegut en el debat polític dels darrers mesos a Catalunya arran d'un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) que avalaria jurídicament la proposta.
A finals d'octubre, en resposta a les preguntes de la CUP al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va mostrar disposat a estudiar la mesura, i aquest mes de novembre ha assegurat que l'estan estudiant "a fons" i ha encarregat a la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica altres informes jurídics.
A més de la CUP, tant ERC com els Comuns s'han mostrat partidaris de la limitació, i els de Jéssica Albiach han presentat una proposició de llei en aquest sentit, a més de constituir un grup de treball amb el Govern que té previst emetre un informe "a principis de gener".
En el debat de política general (DPG) de principis d'octubre, tant els Comuns com la CUP van presentar les seves respectives propostes de resolució en què plantejaven estudiar aquesta mesura, i aleshores el PSC es va abstenir.