El Parlament insta al Govern a excloure a Israel d'esdeveniments culturals i esportius a Catalunya

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha instat al Govern a fer les gestions necessàries per excloure a l'Estat d'Israel d'esdeveniments culturals i esportius internacionals que es produeixin a Catalunya i a nivell internacional "mentre persisteixin les vulneracions greus dels drets humans i el dret internacional a Palestina".
Es tracta d'una proposta dels Comuns que ha tirat endavant aquest dijous, en el marc del Debat de Política General (DPG), amb els vots a favor de PSC-Units, ERC, Comuns i CUP, el vot en contra de PP, Vox i Aliança Catalana (AC) i l'abstenció de Junts.
A més, el Parlament ha condemnat "el genocidi que l'Estat d'Israel està perpetrant a Gaza", que ha estat proposat pels grups de PSC, ERC, Comuns i la CUP amb diferents redactats, en els quals també mostren suport a la missió civil de la Global Sumud Flotilla i condemnen que l'exèrcit Israelià detingués als seus integrants en aigües internacionals.
No obstant això, no ha prosperat una proposta del PP que exigia "a l'organització terrorista d'Hamás l'alliberament de tots els ostatges i la fi de les hostilitats iniciades pels terroristes".
La Cambra catalana també ha rebutjat una proposta del PP que recolza el pla de pau a Gaza afavorit per Estats Units, que "compta també amb el suport del president del Govern, Pedro Sánchez".