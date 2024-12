El Parlament insta el Govern a destinar 110 milions a la variant d'Olot (Girona) en els comptes

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dijous instar el Govern a dotar els pressupostos del 2025 amb una partida d'inversió plurianual per a la variant d'Olot i les Preses (Girona) per un total de 440 milions d'euros en quatre anys, amb un primer import de 110 milions per l'any que ve.

La moció, impulsada per Junts, ha prosperat en el ple de la cambra catalana amb el suport de tots els grups excepte el vot en contra dels Comuns i la CUP.

El text justifica la necessitat de destinar aquest import per assegurar que les obres comencin l'any vinent i que el ritme d'execució garanteixi que la infraestructura pugui entrar en servei, íntegrament, a principis del 2029.