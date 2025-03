El Parlament insta el Govern a crear un Observatori de les Violències Masclistes aquesta legislatura

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous instar el Govern a crear un Observatori de Violències Masclistes que s'engegui durant aquesta legislatura.

Es tracta d'un punt d'una moció presentada per la CUP sobre polítiques feministes transversals, que ha comptat amb el suport del PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP, i el vot en contra del PP, Vox i AC.

També s'han aprovat altres punts de la mateixa moció que demanen incorporar als nous contractes públics administratius i les noves licitacions de la Generalitat clàusules de paritat per a les empreses candidates, i millorar les condicions laborals dels treballadors dels serveis socials per "avançar cap a l'equiparació salarial" en àmbits com el de la salut i el sector públic.