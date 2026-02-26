El Parlament insta el Govern a aconseguir una dotació propera als 100 milions per a les universitats

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha instat el Govern a continuar desplegant un pla d'inversions universitàries per aconseguir en aquesta legislatura una dotació pressupostària propera als 100 milions d'euros anuals "que permeti modernitzar les instal·lacions i dur a terme la transformació digital en docència, recerca i gestió".
Es tracta d'un punt d'una moció del PP que s'ha aprovat aquest dijous al ple del Parlament per unanimitat.
La cambra ha aprovat un altre punt de la mateixa moció que demana a la Generalitat reforçar les actuacions "destinades a garantir l'estabilitat laboral i sous dignes" per al personal docent i investigador que fa carrera acadèmica a les universitats catalanes públiques mitjançant l'erradicació de la precarietat laboral, el foment de l'atracció i la retenció de talent i assegurant el relleu generacional.
També ha prosperat un altre punt de la iniciativa del PP que demana treballar en un nou sistema de beques i ajuts a la formació universitària amb l'objectiu de "garantir la igualtat d'oportunitats i l'avenç cap a l'equitat en l'accés a l'educació superior per als estudiants en situació econòmica desfavorida".
Així mateix, el ple ha demanat dissenyar i implantar un programa de beques salari per als estudiants universitaris de Catalunya que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica o social, basat en criteris de mèrit acadèmic, renda familiar, patrimoni i equitat territorial per garantir la igualtat d'oportunitat en l'accés i la continuïtat en els estudis superiors.