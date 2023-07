El Parlament insta la Generalitat a "recolzar el desenvolupament" del complex turístic Hard Rock

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha instat el Govern de la Generalitat a "recolzar el desenvolupament del complex turístic Hard Rock, recolzant la tramitació del pla urbanístic en el Camp de Tarragona".

Així ho exposa un punt d'una moció de Cs que ha aprovat el ple amb els vots a favor de PSC-Units, Junts, Vox, Cs i PP, i els vots en contra d'ERC, la CUP i els comuns.

El ple també ha aprovat un altre punt, amb els vots a favor de tots els grups excepte de la CUP, que ha votat en contra, i dels comuns, que s'han abstingut, que demana al Govern impulsar la "modernització" de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.

La iniciativa demana que s'estableixi per a l'aeroport "un pla detallat per millorar les seves instal·lacions i argumentar la seva capacitat, reforçant-ho com a centre de connexions intercontinental, al mateix temps que es minimitza l'impacte de les seves operacions i les seves instal·lacions sobre la comunitat i l'entorn".

D'altra banda, el ple ha instat el Govern a simplificar els processos administratius i a reduir la burocràcia en la creació i operació d'empreses turístiques.