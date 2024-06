El Parlament iniciarà aquest dilluns la XV legislatura amb la incògnita de qui n'assumirà la Presidència

El ple començarà a les 16 hores per triar el president i la resta de càrrecs de la Mesa

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya donarà aquest dilluns el tret de sortida a la seva XV legislatura, encara amb la incògnita de qui n'assumirà la Presidència i qui configurarà la Mesa de la Cambra catalana, que tindrà a les seves mans designar el candidat que es presentarà en primer lloc a una investidura: el candidat socialista, Salvador Illa, o bé el de Junts+, Carles Puigdemont.

La sessió constitutiva començarà a les 16 hores amb els 135 diputats electes sorgits de les eleccions del 12 de maig, després que el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, va signar aquest dimarts el decret de convocatòria del ple i es va publicar aquest dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), segons informa el Parlament en un comunicat.

En un escenari en el qual socialistes i independentistes competeixen per aconseguir el control de la Mesa del Parlament, els diputats triaran els set càrrecs d'aquest òrgan: la Presidència, les dues vicepresidències i les quatre secretaries.

Una de les principals funcions del president de la Cambra és precisament proposar el candidat a la Presidència de la Generalitat, després d'una ronda de consultes amb els líders de les formacions parlamentàries.

El diputat que estigui al capdavant del Parlament tindrà deu dies hàbils a partir de dilluns per proposar un candidat, fins el 25 de juny.

VOT TELEMÀTIC

Una altra de les incògnites serà si l'anomenada Mesa d'edat, que presidirà la sessió constitutiva del nou Parlament, accepta o rebutja les peticions de vots telemàtics i delegats després que el Tribunal Constitucional (TC) ha acordat anul·lar el vot telemàtic del diputat i exconseller resident a l'estranger Lluís Puig en estimar un recurs d'empara que va presentar el PSC-Units contra els acords de la Mesa que van permetre el vot del diputat de Junts.

La sessió, que s'allarga habitualment entre dues i tres hores, és presidida inicialment pel diputat de més edat, assistit pels dos més joves en qualitat de secretaris, per la qual cosa es preveu que Agustí Colomines (Junts+), de 66 anys, sigui el president i Júlia Calvet (Vox), de 23, i Mar Besses (ERC), de 25, siguin les secretàries.

Conformaran així l'anomenada Mesa d'edat tres membres que s'estrenen com a diputats en aquesta legislatura i s'encarregaran de llegir per ordre alfabètic els noms dels integrants de la Cambra perquè emetin el seu vot.

LES BANCADES

El ple constituent arriba després de 20 dies hàbils després dels comicis, esgotant el termini establert per la llei, i comptarà per primer cop amb els diputats de la nova legislatura, que ocuparan els escons amb la distribució acordada per la Mesa de la Diputació Permanent, però que serà provisional a l'espera que la nova Mesa i Junta de Portaveus estableixin la definitiva.

Dels 135 diputats del nou Parlament, 42 seran del PSC, 35 de Junts+, 20 d'ERC, 15 del PP, 11 de Vox, 6 dels Comuns, 4 de la CUP i 2 d'Aliança Catalana.

Després d'aquesta sessió, els grups parlamentaris tindran vuit dies hàbils per constituir-se, en un moment en el qual encara es desconeix si els 4 diputats cupaires hauran de compartir grup mixt amb els de Sílvia Orriols, davant la possibilitat que alguna formació els cedeixi un escó per poder tenir grup propi.

VOTACIONS

En primer lloc, el ple haurà d'escollir els set membres de la Mesa, en tres rondes de votacions que es faran mitjançant paperetes que els diputats dipositaran en una urna.

La primera serà per triar el nou president, que necessitarà el suport d'un mínim de 68 diputats dels 135 totals i, en el cas que cap candidat arribi a aquesta majoria, es repetirà la votació entre els dos més votats i es nomenarà el que obtingui més vots.

POSSIBLE EMPAT

En l'escenari d'un empat en l'elecció de la Presidència, vicepresidències o secretaries, s'haurà de repetir l'elecció.

Si passades quatre votacions la paritat persisteix, es considerarà triat el candidat del grup parlamentari amb més diputats.

TRASPÀS ENTRE PRESIDENTS

Acabades les votacions, els nous set membres de la Mesa es posaran les medalles d'honor del Parlament i el president s'adreçarà a la Cambra.

Si es tria un president diferent al de la legislatura actual, és tradició que l'anterior faci lliurament de la carta que l'últim president del Parlament en l'exili, Francesc Farreras, va enviar des de Mèxic el 1980.

El president de la Cambra catalana és la segona autoritat de Catalunya i entre les seves funcions hi ha les d'establir i mantenir l'ordre en les discussions, dirigir els debats i complir i fer complir el reglament.