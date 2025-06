El Parlament homenatja l'exdiputat de CiU Lluís Virgili pel centenari del seu naixement

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha homenatjat aquest dimecres l'exdiputat de CiU per Lleida en la primera legislatura després de la restitució del Parlament (1980-1984) Lluís Virgili i Farrà, amb motiu del centenari del seu naixement.

Va ser músic i pedagog, va dirigir durant prop de 40 anys l'Orfeó Lleidatà, i va ser membre del secretariat d'Orfeons de Catalunya i de la Federació Europea de Joves Corals, i va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat el 1984.

El diputat Jordi Fàbrega ha recordat la seva figura afirmant que va ser "clau en la història del cant coral a Catalunya" i l'ha descrit com un referent i un far de catalanitat.

"De la mà de Lluís Virgili, el cant coral ha estat, a Lleida i a Catalunya, més que una activitat musical. Ha estat una activitat educadora i una manera de difondre el catalanisme entre els nens en temps difícils de fer-ho", ha expressat.

Els familiars de Virgili han assistit a l'acte d'homenatge que ha conclòs amb els diputats guardant un minut de silenci en el seu record.