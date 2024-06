El Parlament habilita la primera quinzena d'agost per convocar un ple d'investidura

La CUP es constitueix com a subgrup dins el grup mixt compartit amb Aliança Catalana

La Mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts habilitar la possibilitat de convocar un ple d'investidura la primera quinzena d'agost, període en el qual habitualment no hi ha activitat parlamentària.

Segons fonts parlamentàries, aquesta decisió respon textualment a la situació d'interinitat del Govern i a la responsabilitat política d'habilitar la constitució d'un executiu en el moment "en el qual sigui possible".

A partir d'aquí, la Mesa ha d'estudiar si activa un mecanisme perquè el ple es convoqui directament a través de la Diputació Permanent, en cas que s'hagués de dur a terme durant els primers quinze dies d'agost, incloent el dia 15, jornada festiva.

Un eventual ple d'investidura es convocarà 48 hores després de comunicar-se, bé sigui per la Mesa o per la Diputació Permanent.

Les mateixes fonts han explicat que s'haurà d'estudiar l'impacte que pot tenir aquesta decisió en l'activitat del personal per fer-la compatible amb els drets dels treballadors.

SUBGRUP PER A LA CUP

Segons aquestes fonts, la CUP es constituirà finalment com a subgrup parlamentari, en no arribar als 5 diputats necessaris per crear un grup propi, i s'organitzarà dins el grup mixt que compartirà amb Aliança Catalana, que té 2 diputats.

Els cupaires havien estudiat la possibilitat que un altre partit els cedís un escó perquè poguessin conformar un grup parlamentari propi per no compartir grup mixt amb Aliança Catalana, un partit que la candidata de la CUP, Laia Estrada, havia qualificat de "feixista".

És la primera vegada que coincideixen en el grup mixt diputats que, sorgits d'unes eleccions, uns són d'un partit amb dret a un subgrup --per tenir més de tres escons a la cambra-- i els altres pertanyen a una formació sense dret a subgrup.

DEMANEN MÉS INFORMACIÓ A VOX

Així mateix, s'ha valorat la documentació enviada per Vox a la Mesa, arran de l'informe fet públic de l'oïdora de comptes de la cambra que constata que el líder de Vox, Ignacio Garriga, va efectuar despeses extraordinàries de més de 39.000 euros.

En aquest sentit, la Mesa ha sol·licitat a Vox que aporti més documentació per aclarir la raó d'aquestes despeses, una informació que aquest organisme podria valorar en la reunió prevista d'aquí a 15 dies.