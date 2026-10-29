El Parlament guarda un minut de silenci en record de les víctimes d'Urda (Toledo)

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, membres de la Mesa i representants dels grups han guardat aquest dijous un minut de silenci en record de les víctimes de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo).
L'acte, davant la façana principal del Parlament, ha comptat amb representants de PSC-Units, Junts, ERC, PP, Vox, Comuns i CUP, i hi han participat nombrosos diputats i treballadors de la institució.
El Govern ha decretat 3 dies de dol oficial a Catalunya per l'accident, vigent des d'aquest dijous fins al dissabte 31 d'octubre, i durant aquest període, se suspendran les celebracions oficials i les banderes onejaran a mitja asta al Parlament, als edificis i dependències de la Generalitat i a la resta de corporacions públiques de Catalunya.