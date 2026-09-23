El Parlament guarda un minut de silenci per la víctima d'un feminicidi a Barcelona al juliol

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa; el del Parlament, Josep Rull, membres del Govern i representants dels grups parlamentaris (excepte de Vox i AC) han guardat aquest dimecres un minut de silenci davant la cambra, en finalitzar el ple, en memòria de l'última víctima d'un feminicidi el passat 28 de juliol a Barcelona.
Abans de començar el ple, Rull ha lamentat i condemnat el crim i ha reiterat el compromís del Parlament amb "l'erradicació de qualsevol forma de violència".
Amb aquest feminicidi, que el Parlament ha condemnat en el primer ple del curs després de l'estiu, ja són quatre les víctimes de violència masclista a Catalunya aquest 2026.