El Parlament guarda un minut de silenci per l'assassinat diumenge d'una veïna de Lleida

DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull; diferents consellers del Govern, com la d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor; membres de la Mesa i diputats de tots els grups polítics excepte AC han guardat un minut de silenci aquest dimecres davant la cambra catalana per l'assassinat d'una dona diumenge a Lleida.
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un home de 65 anys com a presumpte autor de la mort violenta de la dona, de 53 anys, en un domicili del carrer Ciutat de Fraga de Lleida.
Després d'arribar al lloc dels fets, els Mossos van activar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que només va poder confirmar la mort de la víctima.