El Parlament guarda un minut de silenci pels feminicidis a Barcelona i Torelló (Barcelona)

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, membres del Govern i diputats del Parlament de tots els grups han guardat aquest dimecres un minut de silenci davant el Parlament, durant el recés del ple, en memòria de les últimes dues víctimes de feminicidi a Catalunya.
El minut de silenci davant les portes de la cambra catalana s'ha guardat en record de la dona de 80 anys assassinada pel seu fill a Torelló (Barcelona) el passat 30 de juliol i per la dona assassinada el 25 de maig en un pis al districte barceloní de Nou Barris, i que es va confirmar després de la investigació que era un assassinat per violència masclista.
Rull va començar el ple aquest dimarts lamentant i condemnant aquests crims, amb els quals ja són 5 les víctimes mortals per violència masclista aquest 2025 a Catalunya, i ha reiterat el compromís de la cambra en "l'erradicació de qualsevol forma de violència masclista".