El Parlament guarda un minut de silenci pel bomber mort en l'incendi de Paüls (Tarragona)

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha iniciat la sessió d'aquest dimecres guardant un minut de silenci en record de l'auxiliar de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) del cos de Bombers de la Generalitat mort dijous passat en l'incendi de Paüls (Tarragona).

El president de la cambra, Josep Rull, ha afirmat que va morir servint Catalunya, protegint el territori i les persones, i ha enviat un missatge de suport a familiars i coneguts.

El mort estava treballant amb eines manuals per consolidar el perímetre en una zona escarpada, i per causes que s'investiguen, es va precipitar; va ingressar crític a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona) i va acabar morint al centre hospitalari.