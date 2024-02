El Parlament farà dimecres el debat final de la llei de no prescripció d'abusos a menors

BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament farà dimecres el debat final de la proposta per presentar al Congrés dels Diputats la proposició de llei de modificació per a la no prescripció de delictes sexuals a menors.

Així s'ha acordat en la reunió aquest dimarts de la junta de portaveus de la cambra, on també s'ha establert en l'ordre del dia del pròxim ple la celebració del ple monogràfic sobre el canvi climàtic i la sequera, a proposta de la CUP i els comuns.

El ple monogràfic començarà la tarda de dimarts amb el debat parlamentari, mentre que les propostes de resolució es votaran en la sessió de dijous.

Dimecres tindrà lloc la sessió de control ordinària al Govern i al president de la Generalitat, Pere Aragonès.

En el ple també es farà el debat de totalitat del projecte de llei de l'Agència Integrada Social i Sanitària, que en ponència se sumarà a una altra iniciativa que va presentar Junts, que ja va fer la seva tramitació parlamentària.