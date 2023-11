El Parlament farà aquest dimecres el debat de totalitat del codi de finances públiques

És el primer ple que se celebrarà després de la investidura de Sánchez al Congrés



BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament celebrarà aquest dimecres del debat de totalitat del projecte de llei del codi de finances públiques de Catalunya i d'aprovació del llibre primer, i de la proposició de llei de creació del fons agrari, impulsada pel PSC-Units.

Es tracta del primer ple que se celebrarà després de la investidura al Congrés de Pedro Sánchez com a president del Govern central i l'elecció dels nous ministres, que aquest mateix dimarts han jurat el càrrec.

La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, presentarà el projecte de llei del codi de finances públiques que respon la necessitat de "actualitzar i unificar en una sola llei la normativa reguladora de les finances públiques, dispersa ara en textos refosos de 2002 i altres normes".

L'objectiu és establir l'estructura del codi de finances públiques, que s'elabora en forma de codi obert, i aprovar el primer dels vuit llibres que es preveu que tingui.

El primer llibre concreta l'objecte i l'àmbit d'aplicació, els principis, les responsabilitats generals i els drets i les obligacions de la Generalitat, ordena i enumera els subjectes que conformen el sector públic de la Generalitat i estableix nous procediments de coordinació i revisió dels instruments que regeixen les relacions entre l'administració de la Generalitat i el sector públic institucional.

El text ha arribat al debat sense esmenes de tornada, per la qual cosa està previst que segueixi la seva tramitació parlamentària en ponència i comissió.

FONS AGRARI

La proposició de llei de creació del fons agrari planteja la creació d'un fons complementari a les línies de finançament del Pla estratègic de la Política Agrària Comuna i del Programa complementari de desenvolupament Rural de Catalunya, que es nodreixi del 20% dels ingressos relacionats amb les activitats d'origen nuclear procedents de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

La iniciativa recull que el departament competent en matèria d'agricultura apliqui l'increment en els percentatges mínims i màxims de les ajudes a les intervencions de millora de la competitivitat i de mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries per arribar als topalls que la normativa europea permet.

El text, que es tramita per urgència extraordinària i que arriba al debat sense esmenes de tornada, també contempla ajudes específiques per a les comunitats de regants de les zones de reg d'iniciativa privada per millorar i modernitzar els regadius

CCMA

Després de la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, el ple també designarà als 16 membres del Consell Assessor de Continguts i Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el mandat de la qual va acabar el 2016.

Els grups de PSC-Units, ERC, Junts i comuns han proposat conjuntament a 15 candidats: Margarida Arboix: Ténzul Zamora; Oriol Ribet; Montse Abad; Laia Pallejà: Francisca Maya; Enric Calpena; Roger Martínez; Imma Tubella; Jordi Grau; Marc Argemí; Marta Narberhaus; Michella Albarello; Manuel Barris i Anna Escura, i la CUP un, Jordi Robirosa.

L'elecció dels membres es fa per majoria reforçada de dos terços de la Cambra, per la qual cosa per ser designats necessiten un mínim de 90 vots favorables.

En el ple també es faran nou interpel·lacions als consellers i el dijous es debatran i votaran vuit mocions sobre les condicions del mercat laboral, l'activitat econòmica i empresarial (PSC-Units); la situació del sector turístic (Junts); el compliment dels acords pressupostaris en matèria d'habitatge (comuns); les polítiques de joventut (Cs); l'estat de les polítiques socials (Vox); el català en l'àmbit educatiu (Junts), i la defensa dels drets lingüístics (CUP).