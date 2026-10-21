El Parlament expressa el seu suport i reconeixement al Comboi Internacional de Solidaritat amb Ucraïna

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha traslladat aquest dimecres el seu suport i reconeixement al Comboi Internacional de Solidaritat amb Ucraïna, una iniciativa de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna (ENSU) i diverses entitats que preveu sortir el 20 de novembre de Barcelona amb material humanitari.
La cambra ha llegit aquest dimecres una declaració institucional del PCS-Units, Junts, ERC i els Comuns que reconeix el paper de les organitzacions de la societat civil, sindicats, entitats i voluntaris que participen en la iniciativa.
Així, el Parlament reitera la seva solidaritat amb el poble ucraïnès davant l'agressió de Rússia, reconeix la implicació del Govern central, el Govern i altres institucions catalanes i la importància de mantenir el conflicte "present en el debat públic europeu i continuar construint una resposta solidària, democràtica i internacionalista" que afecta tot Europa.