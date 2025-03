El Parlament estudiarà crear un centre que garanteixi que les empreses compleixin els DDHH al món

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -

Els grups parlamentaris del PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP han registrat aquest dijous per tercera vegada la proposició de llei de creació del Centre Català d'Empreses i Drets Humans, un centre que vetlli perquè les empreses que operen a Catalunya compleixin els drets humans al món, impulsada per Lafede.cat i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.

El centre seria un organisme públic independent amb la funció de vetllar perquè les empreses amb activitat a Catalunya no generin impactes negatius, especialment als països més empobrits: "Durant l'anterior legislatura es va fer molta feina i ens vam quedar a les portes de l'aprovació a causa de la convocatòria electoral. I esperem que, per fi, aquesta legislatura sigui ja la definitiva", ha dit Júlia Martí, representant de les entitats impulsores, en una roda de premsa a la cambra.

L'objectiu és que el centre pugui rebre denúncies de les comunitats afectades per vulneracions de drets per l'activitat de les empreses, posar en marxa investigacions i imposar sancions a "les empreses que es neguin a col·laborar", emetre informes i proposar a les administracions reformes legislatives en aquest àmbit.

"Davant la urgència de posar fi a vulneracions greus de drets humans i que es continuen produint arreu del món, creiem que el Parlament té l'oportunitat d'obrir el camí", ha valorat Martí, que ha recordat que la cambra ja va registrar la norma el 2020 i el 2021.